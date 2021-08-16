Украине предсказали нехватку питьевой воды

В скором времени украинцы столкнутся с острой нехваткой питьевой воды. Если в ближайшее время власти не решат проблемы с трубами, то многие города будут получать воду по часам. Пить на Украине будет нечего.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» предупредил директор Союза потребителей Украины Несмиянов. По его словам, в республике устарели очистные сооружения. Несмиянов подчеркнул, что через 20 лет «лучше уезжать отсюда, чем все это восстанавливать».

«У нас просто кошмар! Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы все дальше убиваем Днепр», — заявил директор союза.

Он напомнил, что на днях Госпродпотребслужба Украины сообщила, что в некоторых регионах страны 90% воды не соответствует действующим нормам. О риске полной потери пресной воды в стране ранее говорил председатель Государственной экологической инспекции на Украине Андрей Малеванный. Если сейчас не решить проблемы экологии, то через 30 лет Украине придется импортировать воду.