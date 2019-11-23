Украине предложили отправить «посылочку с унитазами»

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой предложил собрать украинским военным «посылочку из унитазов». Так он иронично прокомментировал упреки со стороны военнослужащих Украины, что с возвращенных Россией кораблей пропали унитазы и плафоны.

«На самом деле, конечно, никто ничего не брал, но если нашим украинским коллегам собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать, поработать над этим вопросом», — сказал Толстой НСН.

Он напомнил, что ФСБ показала видео момента передачи кораблей. На кадрах видно, что все лампочки и унитазы на месте.

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В понедельник Россия вернула Украине два катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу», задержанные за незаконное пересечение границы. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с кораблей пропали даже унитазы и мелкие предметы интерьера, включая плафоны.

Украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.