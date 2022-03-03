Украине отказали в просьбе закрыть доступ в интернет из Москвы и Петербурга

Международный регулятор отказал Украине в просьбе отменить подключение к Сети к сайтам с доменом ru, сообщил источник NBC. По его данным, это были не все требования украинской стороны.

Источник телеканала заявил, что в Киеве хотели, чтобы у пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга был закрыт доступ в мировой интернет, написало РИА «Новости».

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google не использовать YouTube для информационной войны против России. В РКН указали на то, что показы рекламных роликов с дезинформацией о проведении спецоперации по демилитаризации Украины для российских пользователей YouTube нарушает действующее законодательство.

Накануне этот видеохостинг начал ограничивать доступ к аккаунтам российских телеканалов в разных странах. О блокировке, в частности, сообщал телеканал НТВ. Его представители заявили, что просмотр их контента недоступен жителям более чем 70 стран, включая все страны ЕС.