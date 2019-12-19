Украина запретила гастролировать группе «Воровайки»

Украина запретила музыкантам из группы «Воровайки» въезд в страну. Так как описывать детали власти Украины не стали, остается только гадать, что их оскорбило — либо песня «Хоп, мусорок», либо «Хохлы». Скорее, второе.

«В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии на Украину российской группы „Воровайки“. Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане», — сообщила Служба безопасности Украины.

Запрет на въезд в страну «Воровайкам» объяснили обеспечением национальной безопасности на основании закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». Однако в СБУ не уточнили, когда именно начал действовать запрет для группы и на какой срок.

Купить билеты на концерт музыкантов можно было в начале декабря, но потом со всех ресурсов, которые их продавали, информация о мероприятии исчезла. «Воровайки» должны были выступить в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве.