Украина заочно арестовала 12 российских самолетов за полеты в Крым

Украинский суд заочно наложил арест на 12 самолетов российской авиакомпании. Причиной такого решения стали пассажирские перевозки в Крым без согласования с киевскими властями. Сообщение об этом появилось в официальном Fасеbооk прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь. Эта структура подведомственна генпрокуратуре Украины.

В надзорном ведомстве уточнили, что арестованные заочно Воеing и Airbus использовались для перевозки пассажиров «из / в закрытый Украиной пункт пропуска „Симферополь-авиа“».

Ранее аналогичное решение было вынесено в отношении 199 самолетов. В будущем прокуратура собирается попросить об аресте еще на 44 российских воздушных судов, летавших на полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал этот арест «маленькой пакостью» и «жестом бессильной злобы» со стороны Киева.

В декабре прошлого года на Украине были арестованы 32 российских судна. Причиной стали их заходы в крымские порты. Прокуроры решили, что они нарушили порядок въезда и выезда на территорию полуострова.