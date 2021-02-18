Украина внесла в черный список еще двух участников «Хора Турецкого»

Украинский Минкульт запретил въезд в страну еще двум участникам российской группы «Хор Турецкого». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Газета.ru» рассказала, что в черный список попали Евгений Кульмис и Борис Горячев. По данным издания, под ограничения Киева попали и другие участники группы — Евгений Тулинов, Игорь Зверев, Михаил Кузнецов, Константин Кабанов, Олег Бляхорчук, Павел Бердников, Алексей Александров, а также продюсер и основатель коллектива Михаил Турецкий.