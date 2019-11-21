«Украина умывается кровью, страхом, бесчеловечьем». Украинцы вспомнили о Евромайдане

Ранее Петр Порошенко указом объявил 21 ноября национальным праздником — Днем достоинства и свободы. Однако не все украинцы могут согласиться с бывшим президентом.

«Для меня 21 ноября — это день траура, когда прошли похороны моей любимой страны. Украина умывается кровью, страхом, бесчеловечьем», — отметил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

По мнению Журавко, Евромайдан лишь ухудшил состояние Украины.

«В ЖКХ бардак, цены непомерно растут, пенсионеры вымирают чуть ли не от голода. Хаос в экономике. Уничтожили и продолжают уничтожать свое производство. Последний кол, который забили в гроб, — земельная реформа», — пояснил экс-депутат.

Журавко отметил, что из-за протестов Украина потеряла «Россию не только как партнера в производстве и энергетике».

«Самое страшное, что мы потеряли друга, который готов был прийти на помощь в случае беды и бороться с общим врагом спина к спине, как это было в 1941 году. Отребье в лице Порошенко и Турчинова возродило нацизм, за который нас ненавидят в Израиле и Польше», — уточнил он.

По словам политика, участники Евромайдана довели страну «до разрухи».

«Мне больно смотреть на происходящее. Это как раковая опухоль, которая расползается и убивает страну», — заявил Журавко.

Украинский писатель Андрей Ваджра, бежавший из страны в 2015 году, заметил, что «сдвиг был в принципе невозможен».

«Украина чужда Западу. Она не часть Запада, и никогда ей не станет. Вся эта евроинтеграция, курс в НАТО — фикция, чтобы обманывать людей и держать их на дистанции от России. Прыжки и крики против „клятых москалей“ — просто ширма для отвода глаз», — рассказал писатель.

Он убежден, что нынешняя власть не станет расследовать преступления Евромайдана.

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«Есть признания грузинских снайперов, огромное количество фактов, указывающих на то, что Януковичу кровь была не нужна и он пытался ее избежать. Если они проведут расследование, все прекрасно знают, что оно покажет. И что в таком случае скажут в Киеве?» — поинтересовался Ваджра.

По его мнению, Украина теперь никому не нужна.

«США и Европа не просто отпустили Украину в свободное плавание, но и дали пинка под зад для ускорения. Она очень сильно надоела Трампу, для которого имеет значение только экономическая выгода. От нищей Украины он уже ничего получить не может. Долги страны настолько неподъемные, что вернуть их почти нереально. Новые кредиты тоже не дают», — пояснил писатель.

Ваджра также усомнился в возможности повторных протестов.

«Украинское общество живет в тотальном страхе. А руководству страны плевать на мнение людей. Время, когда надо было бить им морды, прошло. Теперь все сидят и ждут, когда их кто-то спасет. Страна умирает. И без России она умрет. Когда это поймут, я не знаю. Видимо, чтобы понять, украинцам придется испытать на себе все прелести этого умирания», — заявил он.

Ранее украинское руководство назначило охранять «национальную память» в Одессе одного из участников Евромайдана и «героя АТО» Сергея Гуцалюка. Он яро борется со всем русским на Украине.