«Украина тоже заинтересована в переговорах с Россией». Зеленский понимает, что «Запад бросил Украину»

Украинская сторона понимает риски, которые стоят перед страной, поэтому она тоже заинтересована в результативных переговорах, заявил в эфире «360» социолог Евгений Копатько. Он напомнил, что несколькими днями ранее президент Украины заявлял, что Запад бросил их страну.

«Я полагаю, что украинская сторона понимает риски, которые есть перед страной. Отбросим понимание внешнего фактора, Зеленский сам сказал, что „Запад нас бросил“. И [власти Украины] были готовы рассматривать вопрос о нейтральном статусе (он подразумевает отказ от вступления в военные блоки — прим. ред.)», — сказал эксперт.

Тут же Копатько отметил, что такие заявления делались пять дней назад, а сейчас даже за такой небольшой отрезок может многое меняться. Но вместе с тем социолог выразил уверенность в том, что у Украины есть интерес в прекращении вооруженного конфликта.

Социолог добавил, что отношения России и Украины были подорваны начиная с 2014 года, диалог был практически обнулен, а риторика не давала никакого оптимизма. Происходило накопление проблем, нерешенных вопросов, добавил эксперт. Обе стороны, по его мнению, это тоже понимают.

Второй раунд переговоров делегаций начался сегодня. Перед их началом президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном, заявив, что у России требования остаются прежними. Среди них он назвал демилитаризацию и нейтральный статус Украины, а также гарантии, что с украинской территории никогда не будет исходить угроза для РФ.