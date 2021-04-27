Украина решила выслать российского консула в Одессе

МИД Украины объявил о высылке консула России в Одессе. Он должен покинуть страну до 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата», — сказано на сайте МИД Украины.

В связи с этим принято решение объявить консула РФ в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом.

Украинское министерство предупредило, что, если российская сторона продолжит провокации против диппредставителей Украины в России, то ведомство оставляет за собой право на дальнейшие действия в ответ.

Россия 26 апреля объявила о высылке сотрудника посольства Украины в ответ на действия украинских властей. Они ранее объявили персоной нон грата одного из советников посольства РФ в Киеве. В Киеве заявили, что это было сделано в ответ на решение МИД России выслать консула генконсульства Украины.

Все началось с того, что в российском МИД заявили о неподобающих действиях украинского консула Александра Сосонюка, который пытался приобрести базы данных в России. В них содержится информация о лицах с двойным гражданством РФ и Украины.