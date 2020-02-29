Украина решила не праздновать 9 Мая

Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая. По словам главы МИД Вадима Пристайко, они, как и весь европейский мир, хотят понять, почему произошла эта трагедия.

«Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 Мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить», — сказал Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24».

По мнению украинского министра иностранных дел, именно в эту сторону должно идти празднование.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее говорил, что Кремль готовит приглашение на празднование 75-летия Победы для Владимира Зеленского. В офисе украинского президента сказали, что пока приглашения не получали.

Несмотря на слова Пристайко о европейском переосмыслении, около 20 лидеров стран уже подтвердили свое участие в празднованиях в Москве. Среди тех, кто лично объявлял о намерении поехать в Москву на 9 Мая, президент Франции Эммануэль Макрон, чешский лидер Милош Земан, глава Болгарии Румен Радев, президент Сербии Александр Вучич и великий герцог Люксембурга Анри.

На Украине в 2015 году учредили День памяти и примирения. Его отмечают 8 мая. В то же время 9 мая там сохранили государственный праздник, хотя многие официальные мероприятия теперь и проводят 8-го.