Украина продолжит транзит российского газа в Европу

Украина намерена продолжить транзит российского газа в Европу. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Технические возможности для транзита не изменились, заявил он. Витренко подчеркнул, что скорость и объем поставляемого через Украину газа остались на прежнем уровне. Его слова подтвердил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он заявил 27 февраля, что Европа получает газ в штатном режиме в соответствии с заявками.

«Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине. На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа», — написало РИА «Новости».

Сохранение прежних темпов поставки газа позволит «Газпрому» выполнить контрактные обязательства перед Украиной. На 2022 год их объем равен 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.