05 января 2023, 15:17
«Украина предала православие». Депутат Госдумы выступил против рождественского перемирия
Депутат ГД Гурулев: в рождественском перемирии больше риска, чем эффективности
Рождественское перемирие, которое предложили ввести в Донбассе и на Украине с 6 по 7 января, не будет эффективным, потому для киевских властей такого праздника не существует, заявил Ura.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Кроме того, по его мнению, пауза в боевых действиях негативно скажется на продвижении подразделений ВС РФ.
«Я откровенно не вижу никаких условий для перемирия. Первое и самое главное — украинский народ предал православие. Он от него отказался. Он не празднует Рождество 7 января», — заявил Гурулев.
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Депутат напомнил, что на Украине Рождество празднуют 25 декабря. Он подчеркнул, что ни о каком перемирии не может идти и речи.
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Кроме того, остановка боевых действий может быть невыгода российским военным, подчеркнул Гурулев. По его мнению, было бы глупостью ставить на паузу боевую работу, когда у ВС РФ есть успех.
«Любая остановка будет означать только большие жертвы и большие усилия для нас в достижении тех целей, которые поставлены», — добавил собеседник агентства.
С предложением ввести рождественское перемирие ранее выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По мнению предстоятеля РПЦ, это дало бы возможность верующим людям посетить службы в Сочельник и на Рождество.
ВСУ
Украина
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