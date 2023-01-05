Общество 05 января 2023, 15:17 «Украина предала православие». Депутат Госдумы выступил против рождественского перемирия Депутат ГД Гурулев: в рождественском перемирии больше риска, чем эффективности РИА «Новости»

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Рождественское перемирие, которое предложили ввести в Донбассе и на Украине с 6 по 7 января, не будет эффективным, потому для киевских властей такого праздника не существует, заявил Ura.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Кроме того, по его мнению, пауза в боевых действиях негативно скажется на продвижении подразделений ВС РФ.

«Я откровенно не вижу никаких условий для перемирия. Первое и самое главное — украинский народ предал православие. Он от него отказался. Он не празднует Рождество 7 января», — заявил Гурулев.

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Депутат напомнил, что на Украине Рождество празднуют 25 декабря. Он подчеркнул, что ни о каком перемирии не может идти и речи.

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Кроме того, остановка боевых действий может быть невыгода российским военным, подчеркнул Гурулев. По его мнению, было бы глупостью ставить на паузу боевую работу, когда у ВС РФ есть успех.

«Любая остановка будет означать только большие жертвы и большие усилия для нас в достижении тех целей, которые поставлены», — добавил собеседник агентства.

С предложением ввести рождественское перемирие ранее выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По мнению предстоятеля РПЦ, это дало бы возможность верующим людям посетить службы в Сочельник и на Рождество.