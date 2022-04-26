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    26 апреля 2022, 12:02

    Украина попробует разыграть карту с химическими провокациями — постпред РФ при ОЗХО

    Постпред РФ при ОЗХО Шульгин предупредил о попытке Украины разыграть карту с химпровокациями

    Александр Иванов

    Украина способна предпринять попытки провокаций с использованием химического оружия. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

    Он подчеркнул, что Украина имеет потенциал для разработки химического оружия, это важно иметь в виду и не исключать вероятности провокаций с украинской стороны, сообщил ТАСС.

    «Киев так или иначе будет разыгрывать карту с химическими провокациями», — сказал Шульгин.

    Россия, как подчеркнул постпред, будет прилагать усилия, чтобы не допустить такого развития событий.

    В минувшую субботу в Минобороны сообщили, что украинские власти готовят очередные провокации для дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным ведомства, ВСУ намерены нанести удар с использованием химических веществ в районе одесского порта «Южный», в результате чего будет взорван хладокомбинат порта. Он находится в 500 метрах от военного объекта.