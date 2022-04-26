Украина способна предпринять попытки провокаций с использованием химического оружия. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Он подчеркнул, что Украина имеет потенциал для разработки химического оружия, это важно иметь в виду и не исключать вероятности провокаций с украинской стороны, сообщил ТАСС.

«Киев так или иначе будет разыгрывать карту с химическими провокациями», — сказал Шульгин.

Россия, как подчеркнул постпред, будет прилагать усилия, чтобы не допустить такого развития событий.

В минувшую субботу в Минобороны сообщили, что украинские власти готовят очередные провокации для дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным ведомства, ВСУ намерены нанести удар с использованием химических веществ в районе одесского порта «Южный», в результате чего будет взорван хладокомбинат порта. Он находится в 500 метрах от военного объекта.