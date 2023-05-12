Общество 12 мая 2023, 16:43 Украина попрала условия зерновой сделки атаками БПЛА на Крым Глава парламента Константинов: Украина атаками на Крым попрала условия зерновой сделки РИА «Новости»

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Киевский режим атаками беспилотников на Крым попрал условия зерновой сделки. Такое заявление РИА «Новости» сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Зерновая сделка <…> действует, а они запускают дроны, им безразличны условия подписанного ими договора», — сказал Константинов.

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По его словам, любые сделки «с этими наркоманами носят деструктивный характер». Глава крымского парламента подчеркнул, что украинская сторона является недоговороспособной.

Он обратил внимание, что киевские власти нарушили все взятые на себя гарантии безопасности морского гуманитарного коридора в Черном море.

«Они продолжат запускать все эти дроны и прочую гадость, будут обвинять в этом Россию», — подчеркнул глава парламента.

Он счел правящую верхушку Украины абсолютно аморальными людьми.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал условие продления зерновой сделки.