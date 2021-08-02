Украина может стать зависимой от России из-за желания властей угодить олигархам. В стране отключено несколько электростанций и атомных станций.

Как рассказал «360» украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, ряд электростанций на Украине отключен из-за нехватки угля и газа.

«А атомных электростанций целый ряд блоковых отключили. Тут уже дело не в том, что не хватает чего-то, а в том, чтобы обеспечить благоприятные возможности зарабатывания денег украинским олигархам, которым выгодно уменьшение атомной генерации. Поэтому появляется ситуация зависимости внешнего источника электроэнергии. Раньше в этой роли выступала Белоруссия», — сказал эксперт.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил о предстоящей зависимости Украины от электроэнергии из России. Это произойдет из-за системного кризиса в сфере энергетики и из-за непополнения запасов в результате снятия в 2019 году запрета на импорт российской электроэнергии.