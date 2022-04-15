Украина получала вооружение от 25 стран, 21 из них входит в НАТО

Украина получила поставки вооружения из 25 стран, 21 из которых входит в НАТО. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Данные о поставках были установлены в рамках расследования уголовных дел о преступлениях против мирного населения, которые совершили украинские военные.

Также российские следователи продолжают работу с украинскими военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более тысячи. Подавляющее большинство уже допросили следователями. Среди них — пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса.

В СК отметили, что активное участие в подготовке украинской армии и националистических подразделений к боевым действиям принимали иностранные военные инструкторы. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил продолжить обобщать и систематизировать показания задержанных украинских военнослужащих, которые сообщают о работе военных советников из США, Великобритании и других стран.

Помимо этого, российские следователи расследуют уголовное дело по факту участия в рядах наемников граждан Великобритании, США, Норвегии и Канады. В их числе — гражданин Великобритании Эйден Эслин.