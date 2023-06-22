Общество 22 июня 2023, 10:03 Украина показала свою историческую преемственность с нацистской Германией Сальдо обвинил власти Киева в преемственности с нацистской Германией из-за атаки на мосты РИА «Новости»

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Украинские власти продемонстрировали преемственность с нацистской Германией, когда атаковали мосты между Херсонской областью и Крымом в годовщину начала Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны», — подчеркнул Сальдо.

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По его словам, киевский режим намеренно показал историческую преемственность с нацистской Германией.

«Но и конец у них будет одинаковый», — подчеркнул Сальдо.

По его словам, повреждение ракетами мостов между Херсонской областью и Крымом — это очередное бессмысленное действие. Украинские власти совершили его по указке западных покровителей.

ВСУ атаковали мосты в районе Чонгара ракетами Storm Shadow, которые им поставила Великобритания. На месте ЧП работают специалисты. Движение по Чонгарскому мосту приостановили.