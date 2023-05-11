Общество 11 мая 2023, 14:45 Украина передала омбудсмену список детей, из-за которых суд в Гааге ополчился против России Омбудсмен Львова-Белова: Украина передала список из 11 детей для возвращения в семьи РИА «Новости»

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Аппарат уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинца передал список из 11 якобы удерживаемых украинских детей. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова объявила об этом на сессии «Дети Донбасса: право на защиту» в рамках Петербургского международного юридического форума, сообщил «Интерфакс».

«Мы регулярно слышим о тысячах детей, которых мы депортировали и насильственно удерживаем. <…> Передали нам список из 11 детей, которые, как им кажется, имеют родственников на территории Украины», — сказала она.

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Их родственники, по мнению представителей парламента, могли остаться на Украине, и омбудсмена попросили помочь им воссоединиться.

Львов-Белова уточнила, что в аппарате коллеги не уверены в достоверности этой информации. До этого Россия, по ее словам, не получала таких запросов.

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ на это Следком объявит в розыск прокурора, председателей и трех судей, которые участвовали в процессе.