Украина отреклась от споривших с Зеленским добровольцев

Люди, с которыми Зеленский разговаривал на передовой, находятся там незаконно и ни к какому воинскому формированию не принадлежат, заявили в Штабе Операции Объединенных Сил (ООС). По сути, президент разговаривал с самозванцами.

Зеленский, находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами, сообщил штаб военной операции Украины в Донбассе (Операции Объединенных Сил, ООС).

Люди, с которыми вступил в диалог глава государства, не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных Сил Украины. Они не уполномочены находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных Сил.

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«Законом Украины „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях“, более известным как Закон о операция Объединенных Сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием. Люди, которые общались с Президентом, не принадлежат ни к одной из таких категорий», — подчеркнули в штабе.

Следовательно — добавили украинские военные — собеседники Зеленского находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая Закон об ООС. В ближайшее время этому факту будет дана надлежащая правовая оценка.