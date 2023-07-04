Общество 04 июля 2023, 11:33 Украина отключила линию электроснабжения ЗАЭС Советник Карчаа: Украина отключила линию электропередачи 750 кВ, снабжающую ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Украины приняли решение отключить снабжающую электричеством Запорожскую АЭС линию электропередачи 750 кВ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Ночью, в 01:07 по московскому времени, Украина отключила снабжающую электричеством ЗАЭС 750-ю Днепровскую линию», — сказал он.

Реклама

Ранее Карчаа не исключил, что украинские военные могут атаковать хранилища радиоактивных отходов на Запорожской станции. По его словам, боевики преследуют цель создания высокого радиационного фона вокруг ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в ядерном терроризме.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский обвинял Россию в намерениях устроить взрыв на Запорожской станции. По его словам, таким образом Украину хотят принудить к началу мирных переговоров и завершить боевые действия на российских условиях.