Украина окончательно отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Украина не подаст документы для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), таким образом официально отказавшись от участия в работе организации. Демарш предпринят в связи с возвращением России.

Об отказе от участия в сессии, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, сообщила в Facebook глава делегации Украины Лиза Ясько.

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«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — написала она.

Ясько добавила, что украинская делегация проведет с партнерами по Европейской ассамблее консультации для определения последствия возвращения России в ПАСЕ. Организация должна вернуть «репутацию важного образца демократии».

Возвращение Москвы в организацию без санкций вызвало отказ украинской делегации от участия в осенней сессии ПАСЕ. Стало известно о формировании нового состава, в который будут включены депутаты предыдущего состава.

В Киеве заявили, что считают недопустимым звучание позиции Кремля на площадке организации без позиции Украины.