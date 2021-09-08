Украина одобрила ограничения против компаний и людей, причастных к строительству Крымского моста

Правительство Украины одобрило ограничения против 24 юридических и шести физических лиц, которые были задействованы в строительстве Крымского моста. Список внесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

О готовящихся санкциях сообщили на сайте министерства по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины. Список лиц, которых коснутся ограничения, готовили совместно с украинским МИД и другими ведомствами.

Санкции планируют ввести на пять лет, но срок их действия может быть продлен. Киев рассчитывает, что США, Канада, страны Евросоюза и другие государства проявят солидарность и введут аналогичные меры.

«Власти Украины будут реагировать на любые действия, угрожающие суверенитету! Мы будем прилагать усилия, чтобы все причастные к совершению преступлений понесли ответственность», — заявил замминистра по реинтеграции Игорь Яременко.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал Крымский мост «неразрешимой проблемой», которая осложняется из-за доминирования России в регионе.