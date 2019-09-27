Украина назвала СНГ «клубом неудачников»

СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в «клуб удачников» Дмитрий Кулеба вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом.

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По его словам, Союз Независимых Государств — «это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться» после распада СССР. А раз они не способны расстаться и порвать со старыми привычками, значит не смогут и создать что-либо новое.

Кулеба отметил, что СНГ никак не помешает Украине в ее стремлении вступить в ЕС.

«Он не может ничему мешать в принципе, потому что он ни на что не способен», — подчеркнул политик.

Союз Независимых Государств — это добровольное объединение большинства республик, которые раньше были частью Совествкого союза. Сейчас Украина также является частью СНГ. Когда президентом был Петр Порошенко, страна несколько раз заявляла о своем намерении покинуть его, но дальше разговоров дело так и не дошло.