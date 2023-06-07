Общество 07 июня 2023, 11:20 Украина и Запад готовы на все, чтобы стереть Россию с лица Земли — Медведев Медведев заявил о готовности Украины стереть Россию с лица земли РИА «Новости»

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Украина и западный мир готовы на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что украинская армия давно грозила великим контрнаступлением, на которое киевский режим пошел ради отработки западных траншей.

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Медведев подчеркнул, что разочарование западных покровителей может стоить президенту Украины Владимиру Зеленскому жизни. Зампред Совбеза допустил, что украинского лидера могут обвинить в растрате денег американских налогоплательщиков.

«Поэтому выход у киевского режима один — идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных», — написал Медведев.

Он отметил, что российской армии необходимо остановить врага и перейти в наступление, цель которого — «полное низложение нацистского киевского режима».

Появление Медведева в начале июня в военной форме сочли сигналом о начале контрнаступления ВСУ.