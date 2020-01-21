    21 января 2020, 22:33

    Россиян предупредили об опасном украинском психокульте «АллатРа»

    Александра Каширина

    Миссионерский отдел Челябинской епархии порекомендовал местным уберечь детей от вступления в опасный украинский психокульт, исповедующий учение «АллатРа». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на распространенное епархией заявление.
    Россиян предупредили об опасном украинском психокульте «АллатРа»

    Согласно данным епархии, данное псевдорелигиозное движение возникло на Украине и преподносит себя как «некий международный общественный проект, направленный не только на духовный рост человека, но и на решение глобальных проблем».

    Культ апеллирует такими понятиями как реинкарнация, инопланетяне, Шамбала (мифическая страна в Тибете), а также обращается к различным сомнительным духовным практикам, которыми должны заниматься «воины света».

    Характерно, что первыми попадают в секту женщины «с неустроенной жизнью». Также указывается, что последователи данного культа «занимаются извращенными сексуальными практиками». При этом, как указывают в епархии, с баннеров, распространенных по городу, и интернет-ресурсов в движение вовлекаются и малолетние дети.