Россиян предупредили об опасном украинском психокульте «АллатРа»

Согласно данным епархии, данное псевдорелигиозное движение возникло на Украине и преподносит себя как «некий международный общественный проект, направленный не только на духовный рост человека, но и на решение глобальных проблем».

Культ апеллирует такими понятиями как реинкарнация, инопланетяне, Шамбала (мифическая страна в Тибете), а также обращается к различным сомнительным духовным практикам, которыми должны заниматься «воины света».

Характерно, что первыми попадают в секту женщины «с неустроенной жизнью». Также указывается, что последователи данного культа «занимаются извращенными сексуальными практиками». При этом, как указывают в епархии, с баннеров, распространенных по городу, и интернет-ресурсов в движение вовлекаются и малолетние дети.