Как найти украденный телефон, рассказал эксперт

Во врем пандемии участились кражи телефонов у россиян. Как быстро найти похищенный телефон рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

В двух операционных системах, которые установлены на большинство телефонов, есть программы так называемого трекинга.

«Жертва кражи может с помощью компьютера на сайте разработчика или производителя войти в личный кабинет, доступ к которому предоставляется при покупке телефона, и посмотреть, где последний раз девайс включался», — отметил эксперт.

Установить аналогичную программу можно самостоятельно и включить скрытый режим. Злоумышленнику она не будет видна, он не сможет ее отключить, а владелец легко определить местоположение своей вещи.

Такие компании, как Samsung и Apple, предлагают дистанционно заблокировать телефон и вывести на его экран предупреждение о необходимости вернуть украденное.

Мясоедов советует не искать гаджет самостоятельно, а обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов найдут телефон по уникальному идентификационному номеру — IMEI, который не изменяется даже при смене SIM-карты. Он виден оператору в момент совершения звонков. При необходимости будет передана информация о локации вора полиции.

«Однако важно понимать, что при должном усердии и с использованием специального инструментария даже IMEI меняется или стирается, после чего найти девайс становится практически невозможно», — добавил Мясоедов.

Он советует не затягивать с написанием заявления о похищении телефона.