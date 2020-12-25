Украденные нацистами древние артефакты привезли в Темрюк

Уточняется, что в 1943 году немецкий Генерал Рудольф Конрад забрал из музея три амфоры и пять могильных барельефов. Он увез артефакты из России и подарил их градоначальнику Зальцбурга Густаву Адольфу Шеелю. Спустя долгое время экспонаты решили вернуть на Родину.

«Во время оккупации Темрюка пострадала большая часть экспонатов местного музея, полностью уничтожены научная библиотека и картинная галерея. Передача ценностей на родную землю — значимое событие для России», — подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Древние греки хранили и перевозили в амфорах вина по Черному морю, а барельефы служили украшением для надгробий влиятельных лиц.