Общество 03 августа 2023, 05:13 Украденные из больниц лекарства оказались в продаже в одной из аптек Москвы «Известия»: аптека в Москве продавала украденные из больниц лекарства Pxhere

Читать 360tv в

В одной из аптек Москвы обнаружили в продаже дорогостоящие онкологические и другие жизненно важные препараты, которые с 2021 по 2023 год закупались государством для больниц. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Лекарства, о которых идет речь, предназначались для семи крупных медучреждений Москвы, Петербурга, Московской, Челябинской, Нижегородской областей, а также Башкирии и Коми. Обнаружили их в аптеке на Дегунинской улице в столице. Причем стоимость препаратов в два-три раза была ниже рыночных цен. В интернете размещалась информация о наличии этих лекарств, а также реклама.

Реклама

В ходе контрольной закупки сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД приобрели несколько упаковок этого лекарства. Его продали без рецепта от врача. По федеральной системе мониторинга движения лекарственных препаратов покупку отследили. Как выяснилось, еще два года назад это лекарство поступило в городскую больницу Сестрорецка, которая расположена под Петербургом. Затем его якобы выдали пациенту.

По словам источника издания, законным способом препарат не мог оказаться во вторичном обороте в аптеке.

«Это значит, что он был попросту украден», — сказал собеседник издания.

Лекарства изъяли. Их общая стоимость по цене, за которую их продавала аптека, превысила 700 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.