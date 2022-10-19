Укол стоимостью 2 миллиона долларов ввели двухмесячному ребенку в Петербурге | 360°

Общество 19 октября 2022, 17:07 Укол стоимостью 2 миллиона долларов ввели двухмесячному ребенку в Петербурге

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Врачи Первой детской больницы в Петербурге сделали укол «Золгенсмы» — самого дорогого препарата в мире — двухмесячному ребенку. Один укол этого препарата стоит порядка двух миллионов долларов, поскольку может спасти жизнь ребенку со СМА, рассказала газета «Петербургский дневник».

Младенец стал самым маленьким пациентом, получившим эту терапию. Препарат обеспечивает замену отсутствующего или дефектного гена SMN1 на его копию. Препарат нужно ввести как можно раньше, чтобы ребенок выжил.

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Ребенок успешно перенес процедуру. Пока он находится в реанимации, но его уже могут навещать родители.

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