Общество 23 мая 2023, 12:00 Указатели к историческим объектам об освоении Арктики установят в Москве Указатели к связанным с историей освоения Арктики объектам установят в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве установят таблички с QR-кодами к 16 историческим объектам, которые связаны с освоением Арктики. Они появятся в Центральном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

По указателям жители и гости столицы дойдут до мемориальных досок исследователей Георгия Ушакова и Владимира Русанова, дома полярников, памятника Фритьофу Нансену. При наведении смартфона на QR-код откроются страницы истории о летчиках, моряках и командирах экспедиций.

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Ранее, добавили в источнике, таким образом увековечили имена летчиков-испытателей Георгия Байдукова, Валерия Чкалова, полярного исследователя Отто Шмидта, исследователя Арктики Ивана Папанина и других героев освоения Севера.

Единая система навигации действует в Москве с 2014 года. В столице уже появилось более 12,4 тысячи городских и 97,1 тысячи домовых указателей. В этом году планируют установить еще около пяти тысяч новых.

Ранее на портале «Узнай Москву» проинформировали о новом маршруте к 90-летию Андрея Вознесенского. Пользователи смогут с его помощью прогуляться по местам, которые связаны с жизнью и творчеством поэта.