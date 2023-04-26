26 апреля 2023, 13:40
Указ Путина об ответе на изъятие российских активов стал реакцией на агрессию Запада
Песков: указ об ответных мерах на изъятие активов России — реакция на агрессию Запада
Указ президента Владимира Путина об ответных мерах на изъятие активов страны стал зеркальным отражением инициативы недружественных государств в адрес российских компаний, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Перечень предприятий, которых касается документ, могут расширить при необходимости, сообщил ТАСС.
«Эта инициатива зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний», — подчеркнул представитель Кремля.
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Он обратил внимание, что ряд недружественных стран вместо введения внешнего управления планомерно принимают действия по фактической конфискации активов компаний России.
«Наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации», — пояснил Песков.
При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что указ Путина об ответе на изъятие российских активов отличается от действий западных стран. Документ не затрагивает вопросы собственности и не лишает владельцев их активов.
Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения, напомнил он.
Кремль
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
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