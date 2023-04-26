Эксклюзив 26 апреля 2023, 11:18 Указ об ответном изъятии иностранных активов назвали правильным и важным Экономист Дудчак назвал важным и правильным указ об ответном изъятии иностранных активов РИА «Новости»

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Указ президента России Владимира Путина об ответном изъятии иностранных активов является правильным и важным. Об этом «360» заявил экономист Александр Дудчак.

По его словам, такой указ был необходим, потому что иностранные недружественные страны ведут себя неоправданно агрессивно.

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«С их стороны это просто грабеж и рейдерский захват нашей собственности, в нарушение всех норм и законов», — сказал экономист.

Дудчак отметил, что одно дело, когда ограничения касаются частных капиталов лиц, заработавших на России, а другое — активов государственных структур или отечественных компаний.

«Нам нужно отвечать таким же образом, чтобы они не смогли вывести спокойно свои средства из России или могли вообще вернуться. В целом это важная и полезная инициатива», — добавил он.

Ранее Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия отечественных активов за рубежом.