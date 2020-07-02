Указ о повышенной готовности изменили в Башкирии

Согласно нововведениям, людям старше 65 лет необходимо соблюдать самоизоляцию, как минимум, до 12 июля. Также в регионе с 1 июля откроются кафе, бары и рестораны, которые имеют отдельный вход с улицы. С середины июля начнут работать санатории и детские оздоровительные лагеря. С 29 июня выпускники имеют право очно подавать документы в вузы.