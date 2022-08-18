УК предложили сделать ответственными за соблюдением тишины в домах

Управляющие компании захотели обязать следить за соблюдением тишины в жилых домах. С такой инициативой в Минстрой обратилась «Деловая Россия».

В своем обращении организация предложила обязать УК следить за соблюдением тишины в домах. О нарушениях управляющая компания должна будет сообщать правоохранителям. При этом собственников квартир хотят заставить информировать УК о начале ремонтных работ.

«Сотрудники УК могут помогать фиксировать нарушения. Они находятся в шаговой доступности, могут прийти и зафиксировать в своем протоколе нарушение законодательства до приезда сотрудников полиции», — привели «Известия» слова первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Как отметил депутат, во время осенней сессии в Госдуме планируют проработать вопрос контроля выполнения жителями требований закона тишины. Кошелев напомнил, что сейчас такого правового регулирования нет.

Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что новые правила не должны ударить по кошельку россиян. То есть, новые обязанности УК не должны превратиться в еще одну строчку в платежке.