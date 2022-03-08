«Уйду в отряды ниндзя». Кадыров посмеялся над введенными против него санкциями Японии

Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения вдруг прогнулась под Европу и ввела санкции против россиян. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что с удивлением узнал, что тоже попал под ограничения со стороны японского правительства, которое объявило о заморозке его «несуществующих банковских счетов».

«Мне действительно интересно, как такие, казалось бы, умные люди, вдруг сглупили и заморозили мои активы, которых у меня в Японии отродясь не было?» — поинтересовался Кадыров.

Глава Чечни не исключил, что кроме ограничения на финансовую деятельность ему также «запретили смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры».

«Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя», — добавил Кадыров.

Он отметил, что не может оставить такое решение без ответа. Глава Чечни заявил, что с сегодняшнего дня представителям правительства Японии запрещено ступать на землю республики, кроме двух психиатрических больниц в селах Брагуны и Самашки.

«Я же не изверг, чтобы лишать их необходимого лечения. Все их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов», — добавил глава Чечни.

Как напомнил RT, министерство иностранных дел Японии ввело санкции против 20 российских бизнесменов и чиновников из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, с сегодняшнего дня страна запретила поставлять в Россию оборудование для нефтепереработки.