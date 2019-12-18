Уязвимость групповых чатов в WhatsApp затронет владельцев старых устройств
Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Он пояснил, что уязвимость — не вирус, а обычная ошибка.
Она (ошибка — прим. ред.) распространяется на старые телефоны, где официальное приложение выпускает редко обновления. Вполне возможно, что среди них есть телефоны, которые обновлять не будут. В таком случае такие пользователи надолго получат проблемуАрсений Щельцин.
Ранее эксперты Check Point Research обнаружили уязвимость, которая позволяла злоумышленникам нарушить работу мессенджера. С ее помощью они могли отправлять вредоносное сообщение в групповой чат, из-за чего участникам беседы приходилось переустанавливать приложение WhatsApp.
Позже появилась информация о том, что мессенджер справился с проблемой в новой версии. Для того, чтобы решить ее, достаточно обновить программу.
Тем, кто не может обновить устройство, Щельцин посоветовал удалить вредоносный чат с помощью другого гаджета. Он также отметил, что с этой уязвимостью столкнется не более 0,01% телефонов.