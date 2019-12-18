Уязвимость групповых чатов в WhatsApp затронет владельцев старых устройств

Уязвимость, которая связана с групповыми чатами в мессенджере WhatsApp, может затронуть владельцев старых устройств. Это вызвано тем, что для таких гаджетов гораздо реже выходят обновления официального приложения.

Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Он пояснил, что уязвимость — не вирус, а обычная ошибка.

Она (ошибка — прим. ред.) распространяется на старые телефоны, где официальное приложение выпускает редко обновления. Вполне возможно, что среди них есть телефоны, которые обновлять не будут. В таком случае такие пользователи надолго получат проблему Арсений Щельцин.

Ранее эксперты Check Point Research обнаружили уязвимость, которая позволяла злоумышленникам нарушить работу мессенджера. С ее помощью они могли отправлять вредоносное сообщение в групповой чат, из-за чего участникам беседы приходилось переустанавливать приложение WhatsApp.

Позже появилась информация о том, что мессенджер справился с проблемой в новой версии. Для того, чтобы решить ее, достаточно обновить программу.

Тем, кто не может обновить устройство, Щельцин посоветовал удалить вредоносный чат с помощью другого гаджета. Он также отметил, что с этой уязвимостью столкнется не более 0,01% телефонов.