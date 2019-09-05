Уилла Смита подставили в «Матрицу» вместо Киану Ривза. Видео

Уже скоро фанаты «Матрицы» смогут увидеть новую часть нашумевшего фильма. Режиссеры Вачовски рассматривали на главную роль Уилла Смита, но он не захотел участвовать в съемках. Несмотря на отказ актера, фанаты уже представили его в образе знаменитого Нео и даже сделали ролик. Получилось очень правдоподобно.

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Превратить Смита в Ривза получилось благодаря технологии Deepfake. Авторы выбрали наиболее узнаваемые моменты из первой «Матрицы» и смонтировали видео.

На кадрах извечный выбор синей или красной таблетки, погоня агентов, стрельба и «несуществующая» ложка. Все сцены до боли знакомы, но вот Нео совсем не тот. Главный актер в ролике предстает с лицом Уилла Смита. Если не знать в чем подвох, то можно подумать, что именно Смит и был Нео в первой части.

Съемки четвертой «Матрицы» стартуют уже 2020 году. Сценарием займется автор «Проекта „Лазарь“» Александр Хемон, а также писатель Дэвид Митчелл, который создал «Облачный атлас».

На радость поклонникам роли Нео и Тринити исполнят актеры оригинальной трилогии — Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.