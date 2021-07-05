Уилл Смит оплатил салют для целого города

Уилл Смит отдал 100 тысяч долларов (примерно семь миллионов рублей) за фейерверк в Новом Орлеане. Салют был приурочен к празднованию дня Независимости Америки, сообщил портал TMZ.

Актер, который участвует в съемках нового фильма «Эмансипация» в Новом Орлеане, узнал, что город не имеет средств из-за пандемии и не может запустить салют. Уилл Смит решил спасти праздник и перечислил нужные средства через свою компанию Westbrook, рассказала газета «Известия».

Местные жители и власти города выразили огромную благодарность актеру за такой добрый жест.