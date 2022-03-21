Ухудшение погоды спрогнозировали в Магаданской области

Сотрудники пожарно-спасательного центра со ссылкой на Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций спрогнозировали сильный снегопад и ветер в Магаданской области в понедельник, 21 марта. Об этом написали «Известия».

Вероятность ЧП может возникнуть в Магадане, Тенькинском, Ягоднинском, Хасынском, Сусуманском, Среднеканском, Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском ГО. Также существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря, бухт Гертнера и Нагаево.

Возможно усиление ветра до 20 метров в секунду. На востоке Ольского, побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского городского округов ожидается северо-восточный ветер с порывами до 25–30 метров в секунду вместе с метелью.