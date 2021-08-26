Ухудшение криминогенной ситуации спрогнозировали в Международной полицейской ассоциации из-за Афганистана

Криминогенная ситуация в России может стать сложнее этой осенью из-за событий в Афганистане и наплыва нелегалов через страны СНГ. Такое мнение высказал президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

«В сопредельных с Афганистаном государствах действуют различные террористические ячейки, запрещенные в России. Вот через них, как ожидается, может пойти поток нелегалов, связанных не только с криминалом, но и с террористами», — сказал он РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас особое внимание приковано к Таджикистану и Узбекистану. По его словам, из-за этого в России уже осенью криминогенная обстановка может усложниться. Вместе с мигрантами и беженцами в страну могут как легальным, так и нелегальным путем попасть преступники.

«Пока сложно предсказать, как будет развиваться ситуация, но уже очевидно, что нужно заниматься этим вопросом вплотную», — отметил эксперт.

Движение «Талибан»* захватило власть в Афганистане в середине августа после того, как без боя вошло в Кабул, а президент страны Ашраф Гани сбежал. Теперь талибы* формируют новое правительство.

Тем временем США и другие страны вывозят оттуда своих граждан. СМИ написали, что американцев доставляют в аэропорт Кабул, соблюдая особые меры предосторожности.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.