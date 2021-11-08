Ученый оценил шанс появления нового штамма COVID-19, уходящего от вакцин

В любой стране мира, где много случаев заражения COVID-19, может появиться новый штамм. В теории, он может оказаться уходящим от существующих ныне вакцин. Но риск появления такого варианта вируса в России достаточно мал. Такое мнение выразил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Профессор отметил в беседе с URA.RU, что различные вариации коронавируса появляются постоянно. При заражении большого количества людей начинают отбираться именно те мутации, которые выгодны вирусу.

«Новый штамм может появиться в любой стране, где много случаев COVID-19. Например, в РФ. Свойства нового штамма предсказать сложно. Он может быть уходящим от вакцин штаммом, например. Впрочем, пока что дельта прочно доминирует, что создает препятствие для закрепления новых штаммов», — сказал Аграновский.

Завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов добавил, что новые штаммы появляются в самых людных местах. Особенно там, куда съезжаются люди из разных стран — исторически такой страной стала Америка. Также под ударом Европа и Великобритания, где тоже постоянно общаются разные национальности.