Производитель чая Lipton объявил об уходе из России

Международная чайная компания Ekaterra объявила о прекращении своей работы в России. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу фирмы. Компания занимается производством чаев брендов Lipton, Saito и Brooke Bond.

В пресс-службе отметили, что решение связано со сложностями ведения и развития бизнеса в новых условиях.

Производство компания остановит к концу 2022 года, а после прекратит продажу и дистрибуцию своей продукции на рынке.

В компании Ekaterra подчеркнули, что все обязательства перед российскими сотрудниками выполнят в полном объеме, как предусматривает закон.

Компания Ekaterra входит в список крупнейших производителей чая в мире. Фирма владеет 34 брендами. В начале этого года головная компания Unliver, которой принадлежала Ekaterra, продала чайное подразделение фонду CVC Capital Partners VIII за 4,5 миллиарда евро.