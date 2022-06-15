Уход зарубежных бюро из страны прокомментировали в Союзе архитекторов РФ
Председатель Союза архитекторов России Николай Шумаков прокомментировал уход зарубежных архитектурных бюро из страны. По его словам, российские специалисты смогут успешно заменить западных коллег, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
«Приход иностранных компаний, в частности Захи Хадид, оставил без работы много российских и московских проектных бюро. Они брали самые лакомые кусочки из всего проектного разнообразия, какие-то уникальные сооружения, которые стоили значительных денег. Все, что оставалось — спальные районы, объекты социальной инфраструктуры — доставалось не всем, а некоторым нашим проектным конторам. Поэтому уход этих компаний из России — это благо для российской архитектуры <…>», — сказал Шумаков.
Он добавил, что российские специалисты, которых он знает лично, смогут сделать архитектуру значительно лучше, интереснее и разнообразнее, чем ее делали западные коллеги.
Ранее об уходе из России заявили архитектурные бюро Herzog & de Meuron, Zaha Hadid Architects и David Chipperfield Architects, а также MVRDV. Эти компании осудили спецоперацию, проводимую Россией на Украине.