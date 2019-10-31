Уход за ребенком предложили включить в трудовой стаж россиянок

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать уход за ребенком в трудовой стаж россиянок. По ее мнению, воспитание ребенка — общественно полезное дело, которое должно идти в трудовую книжку.

«Даже если женщина не работала ни одного дня, но она родила ребенка и занимается этим общественно полезным трудом, личным трудом, то ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время», — сказала Татьяна Москалькова в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1».

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Такое правило нужно распространить на всех матерей, сидящих дома с детьми, вне зависимости от наличия у них работы, считает омбудсмен. Москалькова отметила, что «многие прогрессивные граждане России» обратили внимание на «несправедливость» в этом вопросе, а инициативу поддержали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл, передает ИА Ura.ru.

Кроме того, некоторые российские парламентарии разных уровней отмечали, что есть смысл узаконить профессию «домохозяйка».