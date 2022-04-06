Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал новость о смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, уход политика не оставит равнодушным никого. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Миронов также отметил, что Жириновский являлся «выразителем многих черт нашего народа».

«Уход Владимира Вольфовича Жириновского не может оставить равнодушным никого. Много лет он приходил с телеэкранов в каждую российскую семью. В самые переломные моменты новейшей истории России он был со страной, с народом. Он и сам был выразителем многих черт нашего народа. Именно поэтому такой успешной и продолжительной была его политическая карьера. Горько сознавать, что мы никогда больше не увидим этого яркого, неординарного человека. Но след, который он оставил в нашей памяти, в истории страны, — это уже навсегда», — сказал он.

Политик скончался в среду, 6 апреля, после продолжительной болезни. Сообщение о смерти озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.