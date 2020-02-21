Уход Шнурова и Валерии в политику назвали управляемым процессом. И не очень удачным

Артисты в политике — это не ново. То, что они повалили туда сейчас, очень похоже на неудачные политтехнологические действия. Это явно управляемый процесс. Таким мнением с «360» поделился политолог Дмитрий Солонников.

«Почему это (увлечение знаменитостями политикой — прим. ред.) происходит сейчас? На мой взгляд, это не очень удачные политтехнологические действия. Это явно модерируемый процесс… Сказать, что население нашей страны рвется голосовать за Шнурова, Валерию и Петросяна? Мне кажется, что нет. Сказать, что это те лица, которые сейчас хотели бы видеть в руководстве страны жители России, мне кажется очень большой натяжкой», — заявил Солонников.

Он отметил, что в других странах в политику приходят новые лица, которые оттеняют элиту власти. Но там это электоральный процесс. За них реально голосуют.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов встал на защиту артистов и других знаменитостей, которые захотели создать свои партии: если спортсменам можно, то почему нельзя певцам. Он напомнил, что в Госдуме долгое время — и очень продуктивно — работал выдающийся певец и общественный деятель Иосиф Кобзон.

«Я не вижу здесь никакой необычной истории», — сказал «360» Мартынов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его жена — певица Валерия — планирует в 2021 году создать партию «Сильные женщины» и бороться за права прекрасного пола в России.