Уход H&M с российского рынка сочли плюсом в Ассоциации текстильщиков России

Вице-президент Ассоциации текстильщиков России Ольга Драгунова обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» планы розничной сети по продаже одежды и аксессуаров H&М свернуть свою деятельность на территории РФ.

«Вопрос с тем, что будет с сотрудниками, потому что компания крупная, в России это порядка 170 магазинов в 65 российских городах. Плюс — это немаленький налог в нашу систему. В остальном беспокоиться не о чем», — подчеркнула Драгунова.

По ее словам, для тех, кто работает на российском рынке, уход H&M является плюсом. Она заметила, что эта розничная сеть для многих игроков представляет возможность все отшивать у них на фабриках.

«В разы больше, чем у любого игрока российского рынка. Да и иностранные бренды в России потирают руки, потому что таких объемов нет», — добавила Драгунова.