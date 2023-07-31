Общество 31 июля 2023, 09:46 Уход датской Vestas из России обернулся судебными тяжбами «Коммерсант»: попытка Vestas покинуть РФ обернулась уголовным делом Википедия

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Попытка датской компании по производству комплектующих для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Vestas уйти с российского рынка обернулась долгими судебными разбирательствами. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные уголовного дела.

В 2022 году руководство компании пыталось ликвидировать «Вестас Рус» и ВМ-Рус. Изначально производитель должен был расплатиться с кредиторами. Но вместо этого он попытался вывезти 60 лопастей для ветроэлектростанций. Их общая стоимость составила 10 миллионов евро (около миллиарда рублей). Часть украденного арестовали в рамках уголовного дела.

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Еще один судебный спор возник из-за долга перед «Вестас Рус». Vestas решила ликвидировать свои юрлица в РФ за счет контролируемого банкротства дочерней структуры. До сих пор действия датской компании не увенчались успехом.

Акционеров Vestas и ликвидатора также захотели привлечь к ответственности в рамках банкротства. Однако юристы утверждают, что исполнить решение суда будет сложно.

Ранее компания Essity объявила о продаже своего бизнеса в России за 1,2 миллиарда шведских крон (около 10,6 миллиарда рублей). Фирме принадлежали фабрики в Ленинградской области, где производились товары под брендами Zewa и Tork.