Угрозы «по-мужски». Поклонская ответила депутату Рады за обещание «упаковать» ее в СИЗО

Всем нужно равняться на депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, который из любви к своей Родине шлет угрозы. Об этом в своем Telegram-канале написала бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская. Так она ответила на слова украинского политика, который пообещал «упаковать ее в СИЗО».

Свое заявление украинский депутат опубликовал на своем YouTube-канале. Он заявил, что «Поклонская за свое предательство получила дом в Крыму и квартиру в Москве».

В ответ занявшая пост российского посла в Кабо-Верде дипломат ответила, что жилье она получила за 20 лет службы, так как самостоятельно купить квартиру в Москве она не смогла.

Поклонская отметила, что журналисты со своей «сенсацией» о месте ее жительства дали возможность узнать точный адрес семьи ее недоброжелателям.

«Они обижены моей работой, потому что по совести всегда ее выполняла, рисковала и не боялась угроз. Кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то помешала получить землю в неположенном месте, кого-то отправила в тюрьму за создание вооруженной банды и убийства», — написала она.

Теперь, по словам Поклонской, полученными данными может воспользоваться любой человек, который желает ей зла. Но пока у «отдельных украинских деятелей» появился повод «по-мужски» послать угрозы.

Указ о назначении Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде президент России Владимир Путин подписал в октябре. Официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко пообещал, что Киев будет добиваться ее депортации. Ответила коллеге Мария Захарова. Она предложила Николенко сначала начать применение правосудия в своей стране, а уже потом пытаться распространить его на страны Африки.