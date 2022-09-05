Общество 05 сентября 2022, 22:29 Поделиться Telegram

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Viber Угрозу торфяных пожаров в России обозначили в Greenpeace

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Руководитель противопожарного проекта российского отделения Greenpeace Григорий Куксин заявил, что угроза с торфяными пожарами в России будет сохраняться вплоть до зимы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что пожары в центральной части России — результат аномального лета.

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«Несмотря на наступление осенней погоды, у нас продолжаются пожары в Рязанской области, в том числе на территории Окского заповедника, и у нас продолжаются обширные торфяные пожары во Владимирской области, в Ивановской области, в Московской области, в Рязанской области и в Нижегородской области. Эти торфяные пожары, скорее всего, не будут потушены в этом сезоне. Скорее всего, они уйдут в зиму и продолжат даже из-под снега дымить. Это результат аномального лета, аномального августа, в условиях которого люди устроили множество пожаров», — сообщил эксперт.

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Куксин добавил, что ситуация пока не меняется в лучшую сторону.

Ранее в СМИ сообщали, что под контролем остаются природные пожары в Рязанской, Ивановской и Оренбургской областях.

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